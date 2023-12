La monstrueuse exposition Médiathèque Prigonrieux Catégories d’Évènement: Dordogne

Début : 2024-01-16

fin : 2024-02-17 LA MONSTRUEUSE EXPOSITION : réalisée par les arts à souhait.

« Dessine ton monstre » sur une feuille de papier, en volume… et viens le déposer à la médiathèque entre le 2 janvier et le 23 janvier. Mardi 23 janvier à 18h : Vernissage pour les enfants (adultes acceptés) avec « contes effrayants » (Les évanescences d’Albane)..

Médiathèque Rue Jacques Prévert

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

