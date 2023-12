Histoire de collections Médiathèque Prigonrieux, 3 décembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

LES RIVES DE L’ART VOUS INVITE : L’association Les Rives De L’art vous invite (https://lesrivesdelartarchives.com/) : Histoire de collections… celles du FRAC-Artothèque de Limoges. (https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/)

Collages, photomontages, « œuvres-collections »

Véritables collections dans la collection, ces « œuvres-collections » réunissent des échantillons collectés et organisés par les artistes eux-mêmes. Ces œuvres sont très précieuses car elles montrent les cheminements de pensée des artistes, leur processus créatif..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Médiathèque Rue Jacques Prévert

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



LES RIVES DE L’ART VOUS INVITE : The association Les Rives De L?art invites you (https://lesrivesdelartarchives.com/): Histoire de collections? those of the FRAC-Artothèque de Limoges. (https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/)

Collages, photomontages, ?uvres-collections

True collections within collections, these « ?uvres-collections » bring together samples collected and organized by the artists themselves. These works are invaluable as they reveal the artists’ thought processes and their creative output.

LES RIVES DE L’ART VOUS INVITE : La asociación Les Rives De L’art le invita (https://lesrivesdelartarchives.com/): Historia de las colecciones… las del FRAC-Artothèque de Limoges. (https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/)

Collages, fotomontajes, ?uvres-colecciones?

Verdadera colección dentro de la colección, estas « obras-colección » reúnen muestras recogidas y organizadas por los propios artistas. Estas obras tienen un valor inestimable porque muestran el pensamiento de los artistas y su proceso creativo.

LES RIVES DE L’ART VOUS INVITE: Der Verein Les Rives De L?art lädt Sie ein (https://lesrivesdelartarchives.com/) : Geschichte der Sammlungen – die der FRAC-Artothèque de Limoges. (https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/)

Collagen, Fotomontagen, « Sammlungswerke »

Diese « Sammelwerke » sind echte Sammlungen in der Sammlung und vereinen Muster, die von den Künstlern selbst gesammelt und organisiert wurden. Diese Werke sind sehr wertvoll, da sie die Gedankengänge der Künstler und ihren kreativen Prozess aufzeigen.

Mise à jour le 2023-12-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides