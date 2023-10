Peinture & sculpture | Emmanuelle Gaillard et Claude Germain Médiathèque Prigonrieux, 28 novembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

EXPOSITION : peinture, Emmanuelle Gaillard (artiste peintre) et sculpture, Claude Germain (sculpteur métal et bronzier). Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Vernissage, vendredi 1er décembre à 18h30..

2023-11-28 fin : 2023-12-23 . .

Médiathèque Rue Jacques Prévert

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITION: painting, Emmanuelle Gaillard (painter) and sculpture, Claude Germain (metal sculptor and bronzier). Free admission during library opening hours.

Vernissage, Friday December 1, 6.30pm.

EXPOSICIÓN: pintura, Emmanuelle Gaillard (pintora) y escultura, Claude Germain (escultor en metal y bronceador). Entrada gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca.

Inauguración el viernes 1 de diciembre a las 18.30 h.

AUSSTELLUNGEN: Malerei, Emmanuelle Gaillard (Malerin) und Bildhauerei, Claude Germain (Metallbildhauer und Bronzegießer). Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Mediathek.

Vernissage, Freitag, 1. Dezember um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides