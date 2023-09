Concert de Wallpaper et Didier Vergnaud Médiathèque Prigonrieux, 21 octobre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Dans le cadre du Festival »Multipiste – textes musiques expériences » « Multipiste – textes musiques expériences » revient pour sa quatrième édition en Nouvelle-Aquitaine, au croisement des musiques actuelles et de la littérature contemporaine !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Médiathèque Rue Jacques Prévert

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Multipiste – textes musiques expériences » Festival « Multipiste – textes musiques expériences » returns for its fourth edition in Nouvelle-Aquitaine, at the crossroads of contemporary music and literature!

En el marco del Festival « Multipiste – textes musiques expériences », « Multipiste – textes musiques expériences » vuelve en su cuarta edición a Nouvelle-Aquitaine, ¡en la encrucijada de la música y la literatura contemporáneas!

Im Rahmen des Festivals « Multipiste – textes musiques expériences » »Multipiste – textes musiques expériences » kehrt für seine vierte Ausgabe in die Nouvelle-Aquitaine zurück, an der Schnittstelle von aktueller Musik und zeitgenössischer Literatur!

Mise à jour le 2023-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides