« En Nutrition, la Science rejoint le bon sens » Vendredi 7 octobre, 20h00 Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou

Gratuit, sur inscription

Conférence de Philippe Legrand dans le cadre de la Fête de la Science

Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou 12 rue de chateaugiron nouvoitou La Lande Jarcin Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

Que faut-il manger ? Faut-il d’ailleurs encore manger ? Faut-il végétaliser l’alimentation ? Jusqu’où ? On peut s’interroger en effet, quand on observe la cacophonie des recommandations, les opinions péremptoires, les modes contradictoires et les comportements d’éviction alimentaire…

Que dit la Science : l’Homme est omnivore ; la diversité des sources d’aliments doit être élargie et non réduite, même si des ajustements sont souhaitables concernant le rapport protéines animales / protéines végétales (durabilité et environnement). Il n’y a pas de mauvais aliments et c’est le menu qualitatif et quantitatif dans la durée, qui fait l’équilibre et optimise la santé. Et là, le « bon sens » rejoint la Science.

Conférence en écho à la double exposition visible à la médiathèque « À table ! La santé au menu » et « Aïe, la note est sucrée », jusqu’au 15 octobre



Philippe Legrand, Espace des Sciences Rennes