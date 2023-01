Le Suet à la Nuit de la Lecture – Médiathèque Pré en Bulles Nouvoitou médiathèque Pré en Bulles Nouvoitou Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Suet à la Nuit de la Lecture – Médiathèque Pré en Bulles Nouvoitou médiathèque Pré en Bulles, 21 janvier 2023, Nouvoitou. Le Suet à la Nuit de la Lecture – Médiathèque Pré en Bulles Nouvoitou Samedi 21 janvier, 20h00 médiathèque Pré en Bulles

Entrée libre

Le thème cette année : la Peur !!! médiathèque Pré en Bulles 12 rue de chateaugiron nouvoitou Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://mediatheque.nouvoitou.fr/node/content/nid/340997 »}] Rendez-vous le samedi 21 janvier à partir de 20h pour une soirée Nuit Gothique à la médiathèque Pré en Bulles.

Les élèves du Suet vous accueilleront avec une déambulation fantomatique en danse et en musique.

Programme complet :

https://mediatheque.nouvoitou.fr/node/content/nid/340997

