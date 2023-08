DÉDICACE – PATRICK AGOSTINI Médiathèque Ponts sur Seulles, 15 septembre 2023, Ponts sur Seulles.

Ponts sur Seulles,Calvados

– À l’occasion du salon du livre le 23 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h –

Créateur de spectacles vivants, Patrick Agostini a travaillé avec la maison d’édition «Points de suspension» à Paris. Lauréat du concours de « N2L » organisé par Normandie Livre et Lecture en 2020, il entretient une correspondance avec Amélie NOTHOMB. Écrivain aux influences éclectiques, on lui reconnaît un univers décalé, un style exigeant, précis. Ses romans policiers sont accompagnés de playlists permettant au lecteur de s’imprégner de l’univers de l’auteur..

2023-09-15 17:00:00 fin : 2023-09-15 19:00:00.

Médiathèque

Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie



– On the occasion of the book fair, September 23, from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm

A creator of live shows, Patrick Agostini has worked with the « Points de suspension » publishing house in Paris. Winner of the « N2L » competition organized by Normandie Livre et Lecture in 2020, he maintains a correspondence with Amélie NOTHOMB. A writer with eclectic influences, he is known for his offbeat universe and demanding, precise style. His crime novels are accompanied by playlists that allow readers to immerse themselves in the author’s world.

– Durante la feria del libro, el 23 de septiembre de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas

Creador de espectáculos en directo, Patrick Agostini ha trabajado con la editorial « Points de suspension » de París. Ganador del concurso « N2L » organizado por Normandie Livre et Lecture en 2020, mantiene correspondencia con Amélie NOTHOMB. Escritor de influencias eclécticas, es conocido por su universo estrafalario y su estilo exigente y preciso. Sus novelas policíacas van acompañadas de listas de reproducción que permiten al lector sumergirse en el universo del autor.

– Anlässlich der Buchmesse am 23. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr –

Patrick Agostini ist ein Schöpfer von Live-Darbietungen und hat mit dem Verlag « Points de suspension » in Paris zusammengearbeitet. Er ist Gewinner des Wettbewerbs « N2L », der 2020 von Normandie Livre et Lecture organisiert wurde, und unterhält einen Briefwechsel mit Amélie NOTHOMB. Als Schriftsteller mit eklektischen Einflüssen erkennt man ihm ein schräges Universum und einen anspruchsvollen, präzisen Stil zu. Seine Kriminalromane werden von Playlists begleitet, die es dem Leser ermöglichen, in die Welt des Autors einzutauchen.

