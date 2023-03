Exposition « La Politique agricole commune » médiathèque Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Landes

Exposition « La Politique agricole commune » médiathèque, 1 mai 2023, Pontonx-sur-l'Adour. Exposition « La Politique agricole commune » 1 – 30 mai médiathèque entrée libre Dans le cadre de la Semaine de l’Europe organisée par la Ville de Pontonx-sur-l’Adour et la Maison de l’Europe des Landes Wipsee, nous proposons une exposition visible pendant tout le mois de Mai à la Médiathèque de Pontonx.

En lien avec le thème de la conférence proposée le 9 Mai, cette exposition propose un descriptif de la Politique Agricole Commune et comment l’Europe soutient l’agriculture française et la croissance des zones rurales. médiathèque 92 avenue de la Chalosse 40465 Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « wipsee40@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

