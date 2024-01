4 SAISONS AU POTAGER Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, mardi 26 mars 2024.

4 SAISONS AU POTAGER Exposition-jeu pour découvrir la saisonnalité des produits du jardin, les interactions qui lient les plantes et la petite faune discrète du potager… 26 mars – 27 avril Médiathèque, Pôle Culturel Favols Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T14:30:00+01:00 – 2024-03-26T18:30:00+01:00

Fin : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T18:30:00+02:00

Venez découvrir la saisonnalité des produits du jardin (les fraises ne poussent pas en hiver !), les interactions qui lient les plantes et la petite faune discrète du potager, les dangers des pesticides, les outils et les mots du jardinier, les fleurs comestibles (et celles qu’il vaut mieux ne pas goûter !). Tout un univers connu et méconnu parcouru grâce à quatre jeux interactifs pour apprendre en s’amusant.

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 http://www.mediatheque.carbon-blanc.fr

Exposition-jeu ludique