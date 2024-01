LE TEMPS D’UN RÊVE Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, samedi 24 février 2024.

LE TEMPS D’UN RÊVE Lové dans un pouf ou un transat, dans une atmosphère feutrée, laissez-vous bercer par notre sieste musicale. 45 minutes de plaisir partagé. Samedi 24 février, 15h00 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T15:00:00+01:00 – 2024-02-24T15:45:00+01:00

Fin : 2024-02-24T15:00:00+01:00 – 2024-02-24T15:45:00+01:00

Vous aimez le rock, la pop et même le métal ? Petits et grands venez vous évader en écoutant les incontournables de la chansons revisités en version comptines instrumentales. Le glockenspiel, le vibraphone et les cloches remplacent les riffs de guitare ou le chant survolté de vos groupes préférés. De Metallica à Queen en passant par Led Zeppelin, sans oublier Beyonce, Coldplay ou même AC/DC, tout y est ! Les siestes n’auront désormais plus jamais le même goût…

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 http://www.mediatheque.carbon-blanc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

sieste musicale