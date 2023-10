ATELIER PARTAGÉ : JEUNESSE & SAGESSE | FÉVRIER Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde ATELIER PARTAGÉ : JEUNESSE & SAGESSE | FÉVRIER Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 14 février 2024, Carbon-Blanc. ATELIER PARTAGÉ : JEUNESSE & SAGESSE | FÉVRIER Mercredi 14 février 2024, 16h00 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Gratuit. Sur inscription. Café, thé : 0,50 cts au profit de la FCPE Des moments conviviaux de rencontres intergénérationnelles où les séniors partagent des instants de complicité avec les enfants pendant que les parents papotent tranquillement selon les thèmes du moment. Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 http://www.mediatheque.carbon-blanc.fr [{« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T16:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:30:00+01:00

2024-02-14T16:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:30:00+01:00 intergénérationnel rencontre Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Médiathèque, Pôle Culturel Favols Adresse Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc latitude longitude 44.89649;-0.503956

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/