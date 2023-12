BABILLAGES Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

BABILLAGES

Les bibliothécaires accompagnent l'éveil des tout-petits et leur découverte du monde à travers de belles histoires lues à voix haute. Au programme : des lectures, des kamishibaïs, des chansons, du rire et de l'émotion.

Médiathèque, Pôle Culturel Favols
Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc
Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

13 janvier – 25 mai 2024, les samedis

