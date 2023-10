YOGA CONTÉ Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 9 décembre 2023, Carbon-Blanc.

YOGA CONTÉ Samedi 9 décembre, 15h00 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Entrée libre | Gratuit | Sur inscription

Le Yoga Conté, c’est à la fois un atelier conte et une séance de yoga. Les duos parents/enfants expérimentent des postures en suivant le fil de la narration et en s’appuyant sur les illustrations visuelles et sonores proposées. Offrant une approche ludique et multisensorielle, cet atelier est conçu comme un d’espace de relaxation, de concentration, d’exploration des émotions et des sensations, de partage…

Public : Parent / Enfant de 3 à 8 ans.

En partenariat avec l’association Na !

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

contes enfant

Association Na !