LES BONS CLICS Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 1 décembre 2023, Carbon-Blanc.

LES BONS CLICS Vendredi 1 décembre, 10h00 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Sur inscription

Dans quelques clics, vous apprendrez les meilleures pratiques pour protéger vos données personnelles, renforcer vos mots de passe, éviter les pièges en ligne. Avec notre animation, vous serez en mesure de naviguer en toute confiance en protégeant votre identité et votre vie privée. Ne laissez plus rien au hasard et prenez le contrôle de votre sécurité en ligne dès maintenant !

Niveau : Débutant

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 http://www.mediatheque.carbon-blanc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T11:30:00+01:00

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T11:30:00+01:00

initiation ordinateur