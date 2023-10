IL ÉTAIT UNE FOIS… CONTES EN HAÏKU Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 29 novembre 2023, Carbon-Blanc.

IL ÉTAIT UNE FOIS… CONTES EN HAÏKU 29 novembre 2023 – 6 janvier 2024 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Cette exposition vous propose une variation autour de l’album d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier, pour découvrir ce petit livre ludique en toute simplicité.

Vouloir raconter un conte en trois lignes, c’est essayer de mettre un kilo d’oranges dans une toute petite fiole ! Un pari un peu fou, vingt haïkus illustrés, comme autant de petits mondes merveilleux et énigmatiques qui contiendraient l’essence de chaque conte, à savourer, à deviner…

Vous pourrez aussi vous amuser avec les contes grâce à un jeu de cartes et un jeu de l’oie géant ! Un parcours ludique unique, pour revisiter les contes et découvrir le livre.

Une réalisation des Éditions Thierry Magnier.

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 http://www.mediatheque.carbon-blanc.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T10:30:00+01:00 – 2023-11-29T12:30:00+01:00

2024-01-06T14:30:00+01:00 – 2024-01-06T18:30:00+01:00

contes haiku

Agnès Domergue et Cécile Hudrisier