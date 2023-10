RDV GEEK ADO Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 25 novembre 2023, Carbon-Blanc.

RDV GEEK ADO Samedi 25 novembre, 10h30 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Gratuit. Sur inscription.

De la conception des personnages à l’élaboration des dialogues, cette animation offre aux participants de tous âges l’opportunité de laisser libre cours à leur imagination et de créer des bandes dessinées uniques et captivantes. Explorez le monde de la narration visuelle et découvrez le plaisir de devenir un véritable auteur de BD.

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

numérique création