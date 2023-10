RDV GEEK JUNIOR Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 8 novembre 2023, Carbon-Blanc.

RDV GEEK JUNIOR Mercredi 8 novembre, 10h30 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Gratuit. Sur inscription.

Grâce à la magie de la réalité augmentée, les dessins prennent vie et se transforment en animations interactives. Une expérience ludique et éducative qui éveille la créativité des enfants et les transporte dans un univers féerique rempli d’aventures et de découvertes.

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 http://www.mediatheque.carbon-blanc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:30:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2023-11-08T10:30:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

numérique dessin animé