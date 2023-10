RDV GEEK JUNIOR Médiathèque, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 11 octobre 2023, Carbon-Blanc.

RDV GEEK JUNIOR Mercredi 11 octobre, 10h30 Médiathèque, Pôle Culturel Favols Gratuit. Sur inscription.

Quelle que soit l’occasion, affrontez-vous dans des mini-jeux aussi farfelus qu’amusants qui vous demanderont d’établir le contact avec des extraterrestres, de gonfler des ballons géants avec juste ce qu’il faut d’air, ou encore de gérer un stand de glaces qui propose toutes sortes de parfums ! Les joueurs et joueuses qui s’en sortent le mieux gagnent des points pour leur équipe, et à la fin de la partie, l’équipe qui a le plus de points remporte la victoire !

Médiathèque, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 http://www.mediatheque.carbon-blanc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:30:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

numérique jeux