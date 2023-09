Cet évènement est passé Olympiades à Plougonven Médiathèque, Plougonven Plougonven Catégories d’Évènement: Finistère

Plougonven Olympiades à Plougonven Médiathèque, Plougonven Plougonven, 17 septembre 2023, Plougonven. Olympiades à Plougonven Dimanche 17 septembre, 14h00 Médiathèque, Plougonven Exposition / Alice Miliat, pionnière du sport féminin, a milité au début du XXe siècle pour que les femmes puissent participer aux Jeux olympiques, malgré l’opposition de Pierre de Coubertin.

L’occasion de participer aux olympiades mixtes organisées devant la médiathèque ! Médiathèque, Plougonven Place de la Résistance, 29640, Plougonven Plougonven 29640 Finistère Bretagne https://catalogue.plougonven.fr// Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Finistère, Plougonven

Lieu Médiathèque, Plougonven
Adresse Place de la Résistance, 29640, Plougonven
Ville Plougonven

