Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 14:00:00

fin : 2024-01-21 . La médiathèque met en vente ces documents déclassés : livres, revues, dvd à tout petits prix.

vendredi 19 janvier : 14h-18h30

samedi 20 janvier 9h-12h

dimanche 21 janvier 10h30-12h .

médiathèque rte de saint renan

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne

