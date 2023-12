Spectacle – Chut Médiathèque Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2024-02-27 10:30:00

fin : 2024-02-27 . Spectacle de contes pour enfants (à partir de 18 mois) par la compagnie « Écoutez Voir ». D’après les albums jeunesse « Que font les petits singes » de Pato Mena et « Trois courageux petits gorilles » de Michel Van Zeveren. .

Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

