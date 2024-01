Lectures théâtralisées au jardin Médiathèque Plestin-les-Grèves, samedi 20 janvier 2024.

Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Le Service Culturel de Plestin participe à cet événement national, avec la complicité de l’Ecole de danse.

Lectures théâtralisées partagées de textes contemporains durant lesquelles les corps seront mis en espace et en mouvement. Les différentes parties du corps seront ainsi passées en revue pour un public jeune et adulte tout ouïe.

Faites passer le message de bouche à oreille, prenez vos jambes à votre cou et courez à la médiathèque. Une soirée pour rêver la tête dans les étoiles.

Médiathèque

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne



