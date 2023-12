Nuit de la lecture avec les petits champions Médiathèque Plénée-Jugon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 . Retrouvez des jeunes élèves engagés dans le concours national de lecture à voix haute des Petits Champions de la Lecture. Les jeunes participants se tiendront face au public et aux jurys et défendront leur choix littéraire. .

Médiathèque Place de l’église

Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne

