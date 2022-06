Médiathèque-plage, 7 juillet 2022, .

Médiathèque-plage



2022-07-07 – 2022-08-27

Venez vous détendre et vous reposer au frais à «Médiathèque-plage »

– Détendez-vous sur nos transats en profitant des photos de surf de Guillaume Fauveau

– Profitez d’un moment de tranquillité pour faire des mots fléchés et/ou écrire des cartes postales/lettres

– Choisissez votre destination et évadez-vous grâce aux romans, BDs, CDs, DVDs !

– Colorie des poissons et accrochez-les à l’arbre à idées

– Pêche des livres de bain pour les touts-petits dans la piscine gonflable

– Essaie la réalité augmentée ! Grâce à l’exposition « Les images s’animent » et une sélection de livres enrichis par la réalité augmentée : découvre de fabuleuses images prendre vie sous tes yeux ! Tu peux voyager où tu en as envie avec les Moving-cards, ou faire un voyage imaginaire dans l’univers fantastique de 11 jeunes artistes.

– Chasse aux Tanukis dans la médiathèque : d’étranges animaux, les Tanukis, esprits de la

+33 5 59 64 34 43

