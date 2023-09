Fête de la Médiathèque : Ukuleleboboys Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière Fête de la Médiathèque : Ukuleleboboys Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière, 12 octobre 2023, Tourville-la-Rivière. Fête de la Médiathèque : Ukuleleboboys Jeudi 12 octobre, 19h00 Médiathèque Pierre Perret Gratuit. Réservation conseillée 02.32.96.00.20. Ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, ils sont Mexicains. Sancho et Diego, mariachis de père en fils depuis des générations dégainent le ukulélé pour que mordent la poussière ceux qui se trouvent sur leur chemin. Personne ne leur résiste, ni Led Zep, ni Joe Dassin, ni Donna Summer. Qu’en sera-t-il de vous ? Redécouvrez des morceaux cultes au son de deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et quelques effets. Caramba ! Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/ukuleleboboys-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

