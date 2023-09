Fête de la Médiathèque : Sauve-Mouton Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière Fête de la Médiathèque : Sauve-Mouton Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière, 10 octobre 2023, Tourville-la-Rivière. Fête de la Médiathèque : Sauve-Mouton Mardi 10 octobre, 19h00 Médiathèque Pierre Perret Gratuit. Réservation conseillée 02.32.96.00.20. Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. Sauve-Mouton est une ode à l’évasion, l’imaginaire et à l’enfance.De la Compagnie Discrète Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/sauve-mouton »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

