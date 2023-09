Fête de la Médiathèque : La Plume Lourde Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière Fête de la Médiathèque : La Plume Lourde Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière, 5 octobre 2023, Tourville-la-Rivière. Fête de la Médiathèque : La Plume Lourde Jeudi 5 octobre, 19h00 Médiathèque Pierre Perret Gratuit. Réservation conseillée 02.32.96.00.20. Ce conte africain met en scène un guerrier plein de bravoure (Kassa Kena) dont les diverses aventures le mènent sur la piste d’un oiseau extraordinaire (Konoba). Cette pièce met en scène deux musiciens entourés d’instruments aux formes et tonalités très variées, tels que guitares, percussions, clavier, glockenspiel, cabassa…Ils jouent la bande son devant les enfants, illustrant en direct le conte. La scénographie s’articule autour d’un théâtre d’ombres chinoises projetées sur un tissu. Ces visuels mettent en image les différents personnages et actes du conte. Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/la-plume-lourde »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Autres Lieu Médiathèque Pierre Perret Adresse Tourville-la-Rivière Ville Tourville-la-Rivière Departement Seine-Maritime Lieu Ville Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière latitude longitude 49.330116;1.105784

Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourville-la-riviere/