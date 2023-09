Fête de la Médiathèque : James Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Fête de la Médiathèque : James
Mardi 3 octobre, 19h00
Médiathèque Pierre Perret
Tourville-la-Rivière

Au XIXe siècle, alors que la pratique de la médecine est réservée aux hommes, une femme brave l'interdit en se faisant passer pour l'un d'entre eux. An Margaret Bulkley deviendra le Docteur James Miranda Barry. Nommée aux postes les plus importants au cœur des colonies britanniques (le Cap, la Jamaïque…), sa carrière sera prestigieuse. Mais parviendra-t-elle à garder intact son inavouable secret ? Cette lecture se propose de raconter son histoire.

