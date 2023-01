Barrière Médiathèque Pierre Perret, 30 mars 2023, Tourville-la-Rivière.

Barrière Jeudi 30 mars, 19h00 Médiathèque Pierre Perret

Gratuit – Réservation conseillée – Dès 14 ans

De la Cie Encore Qui ? (Gorky) Le vagabond Gorky, jongleur naïf, et Simon (ou Franck), musicien-chanteur généreux sont portés par une grande envie de retrouver le public.

Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie

Gorky et Simon ont préparé en vitesse un petit spectacle festif juste après le (premier) confinement. L’air de rien et en intégrant maladroitement les consignes, ils vont rejouer, chanter, crier ou simplement dire ce que nous avons vécu à ce moment-là : la surprise, l’incompréhension, la peur, le rapprochement ou l’isolement, sans oublier les évasions imaginaires, la liberté retrouvée et ce qu’on peut en faire. Dans Barrière, il y a deux comédiens et un texte mais ça ne ressemble pas à du théâtre, de l’accordéon et des chansons mais ce n’est pas un concert, une valise, un chapeau et du jonglage mais ce n’est pas non plus du cirque. En revanche, c’est certainement un spectacle !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-03-30T20:00:00+02:00