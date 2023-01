Concert Marcia Higelin Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière

Concert Marcia Higelin Médiathèque Pierre Perret, 7 mars 2023, Tourville-la-Rivière. Concert Marcia Higelin Mardi 7 mars, 19h00 Médiathèque Pierre Perret

Gratuit – Réservation conseillée

Petite-fille du célèbre auteur-compositeur-interprète Jacques Higelin, la jeune femme est aussi la fille du chanteur Arthur H et de la bassiste Alexandra Mikhalkova. Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie Au piano-voix, Marcia Higelin chante sa singularité, son audace, sa liberté, Avec son premier EP Prince de Plomb, elle nous fait traverser ses tempêtes intimes, ses solitudes, ses rêves aussi. Aussi à l’aise dans les aigus que dans les graves, Marcia se délecte à moduler avec aisance l’intensité et le timbre de sa voix pénétrante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T19:00:00+01:00

2023-03-07T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Autres Lieu Médiathèque Pierre Perret Adresse Tourville-la-Rivière Ville Tourville-la-Rivière lieuville Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Departement Seine-Maritime

Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourville-la-riviere/

Concert Marcia Higelin Médiathèque Pierre Perret 2023-03-07 was last modified: by Concert Marcia Higelin Médiathèque Pierre Perret Médiathèque Pierre Perret 7 mars 2023 Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière

Tourville-la-Rivière Seine-Maritime