On était une fois Vendredi 3 mars, 19h00 Médiathèque Pierre Perret

Gratuit – Réservation conseillée – Dès 8 ans

Spectacle de la Compagnie 36 du Mois, proposé dans le cadre du Festival le Fil, arts de la marionnette. Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie Au bord d’une scène circulaire d’un mètre cinquante, une vingtaine de peluches assises face au public sur un gradin attendent un spectacle de On qui va (peut-être) commencer. Les peluches font connaissance, s’impatientent, se lâchent, expriment tout haut ce qu’un public pense habituellement tout bas.

Si un spectacle doit avoir lieu devant ces peluches, c’est un univers d’une toute autre dimension, poétique, et muet. Dans un univers toujours musical, les On vivent de grandes épopées, de grandes tragédies, de grandes aventures, sans broncher.

Les On sont, avec ces peluches qui ne ratent rien, une autre représentation de l’humanité, une autre forme d’évocation de la foule et de la société.

2023-03-03T19:00:00+01:00

2023-03-03T20:00:00+01:00

