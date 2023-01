Féérie visuelle Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Exposition dans le cadre du Festival le Fil, arts de la marionnette Médiathèque Pierre Perret Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière 76410 Seine-Maritime Normandie Cette exposition inédite, de la Compagnie Via Cane, retrace l’histoire de l’image depuis la caverne préhistorique, les spectacles d’ombres, les machines du pré-cinéma (présentées en grande taille et interactives) jusqu’aux films d’animation.

