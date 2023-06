Partir en Livre à Andrest Médiathèque Pierre Gamarra Andrest Andrest Catégories d’Évènement: Andrest

Hautes-Pyrénées Partir en Livre à Andrest Médiathèque Pierre Gamarra Andrest, 1 juillet 2023, Andrest. Partir en Livre à Andrest Samedi 1 juillet, 14h00 Médiathèque Pierre Gamarra Gratuit, sur inscription Samedi 1er juillet à 14h à la médithèque d’Andrest, partez à l’aventure avec une Chasse au trésor organisée dans le bois des garennes.

Renseignements et inscriptions au 09 64 15 17 58 Médiathèque Pierre Gamarra Espace Jean Moulin Andrest Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 15 17 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

