Découverte du fonds patrimonial, autour de l’acquisition récente d’un manuscrit de Léon Bloy Samedi 16 septembre, 10h30, 15h00, 16h30 Médiathèque Pierre Fanlac Gratuit. Entrée libre. Se présenter à la médiathèque 10 minutes avant les horaires de programmation des visites. Durée de la visite : 1h.

En parrallèle d’une exposition, proposant une nouvelle découverte des documents de Léon Bloy ou en lien avec cet écrivain périgourdin conservés dans son fonds, la médiathèque Pierre Fanlac propose, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une visite en deux temps :

– Présentation du fonds et mise en valeur de l’acquisition en 2022 d’un manuscrit original de Léon Bloy.

– Présentation exceptionnelle du magasin patrimonial.

Le thème « patrimoine vivant » des Journées européennes du patrimoine 2023 est l’occasion de valoriser le travail de conservation mené par les équipes de la médiathèque Pierre Fanlac, qui œuvrent à enrichir et à conserver le fonds patrimonial de la bibliothèque.

Léon Bloy (1846-1917) est sans nul doute l’auteur le mieux représenté dans les collections patrimoniales de la médiathèque Pierre Fanlac. La ville de Périgueux, ville natale de l’écrivain a, en effet, toute légitimité pour conserver un fonds de référence sur cet auteur de la fin du XIXe siècle, à la voix si singulière. Depuis plus de quarante ans, la bibliothèque municipale s’emploie à acquérir des documents permettant de comprendre l’activité littéraire de Léon Bloy et sa réception jusqu’à nos jours. Ainsi, on peut y trouver aujourd’hui la quasi-totalité des éditions originales des œuvres de Bloy, dont un certain nombre d’exemplaires rares ou bibliophiliques, pourvus d’envois à des parents, amis et proches ; plusieurs manuscrits originaux d’un grand intérêt ; des correspondances, des photographies, des carnets personnels ; et tout un ensemble de documents et revues d’études sur Bloy et d’archives posthumes. Cet ensemble a été complété par l’acquisition en 2022 d’un manuscrit prestigieux, celui de la revue « Le Pa », grâce au soutien financier du service du livre et de la lecture.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges-Pompidou, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 45 65 45 http://www.perigueux-bibliothèque.fr Créée en 1809, la bibliothèque municipale de Périgueux accueille les collections confisquées à la Révolution auprès des institutions religieuses dissoutes et des émigrés. Les différentes acquisitions, dons, legs ont permis l’enrichissement de la bibliothèque qui est aujourd’hui, avec Bordeaux et Pau, une des trois bibliothèques municipales classées d’Aquitaine, en raison de la richesse de ses fonds anciens et patrimoniaux.

©Ville de Périgueux – Médiathèque Pierre Fanlac