Gestes végétaux Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Gestes végétaux Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 5 décembre 2024 17:00, Albi. Gestes végétaux Jeudi 5 décembre 2024, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles Conférence en lien avec la thématique « Nature sauvage » De l’Arte Povera à l’art actuel, cette conférence vous propose une exploration de l’art italien à partir des années 1970, à travers le prisme des gestes des artistes ayant interrogé notre relation à la nature. De la métamorphose à l’hybridation, de la recherche à l’anthropologie, nous irons à la rencontre de sensibilités différentes grâce aux oeuvres des artistes : Giuseppe Penone, Piero Gilardi, jusqu’à Andrea Caretto et Raffaella Spagna. Par Stefania Meazza, historienne de l’art et critique, professeur à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse – En partenariat avec l’association Dante Alighieri d’Albi. Adultes / adolescents. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-12-05T18:00:00+01:00 – 2024-12-05T19:00:00+01:00

2024-12-05T18:00:00+01:00 – 2024-12-05T19:00:00+01:00 Giuseppe Penone, Il Verde del Bosco, 1988, chlorophylle sur tissu, 266 x 272 cm, collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Code postal 81000 Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Latitude 43.923697 Longitude 2.142715 latitude longitude 43.923697;2.142715

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/