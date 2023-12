Le café numérique Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 30 mars 2024, Albi.

Le café numérique Samedi 30 mars 2024, 10h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

La presse et les médias en ligne : info ou intox ?

Comment vérifier si une information est vraie ou fausse, est-ce qu’un site est fiable ou non, quels sont les outils et les astuces pour mieux s’informer sur le Web… ?

Venez échanger, débattre et partager autour d’une boisson chaude.

Possibilité de venir avec son propre matériel.

Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite