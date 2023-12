Le pastel des teinturiers Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 29 mars 2024, Albi.

Le pastel des teinturiers Vendredi 29 mars 2024, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Atelier – Rencontre animé par Denise Lambert, maître artisan ennoblisseur de l’Atelier des Bleus Pastel d’Occitanie

Au 16e siècle, le pays de Cocagne, situé entre Albi, Toulouse et Carcassonne, connaît une grande prospérité grâce au commerce du pastel. Par la suite, en raison de la détérioration de sa qualité, celui-ci est éclipsé successivement par l’indigo, puis par l’avènement des colorants synthétiques. Depuis 1994, Denise Lambert, maître artisan ennoblisseur, oeuvre avec sa famille à la revalorisation et à la promotion de cette plante crucifère. Lors de cette rencontre, elle revient sur l’histoire du pastel, longtemps liée aux mystères de l’alchimie, explique sa résurgence et son exploitation moderne lors d’une démonstration de teinture. Une belle occasion de comprendre comment ce savoir-faire local a été reconnu au patrimoine immatériel français.

Adultes / Adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

© Denise Lambert