Tarn La malédiction de Toutânkhamon Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 23 mars 2024, Albi. La malédiction de Toutânkhamon Samedi 23 mars 2024, 14h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Escape game Durant des décennies, la malédiction de Toutânkhamon n’a cessé de faire couler de l’encre et du sang. Beaucoup de morts étranges, d’avertissements venus d’outre-tombe ont pourtant averti les hommes, mais la paix du roi a été troublée. La malédiction est lancée ! Nous vous invitons à entrer dans le cabinet de curiosités d’Elias d’Ambras qui depuis toujours cherche à élucider ce mystère. Il vous a laissé en héritage ses travaux de recherche. À vous à présent de mettre à jour ses découvertes et saisir son message. Équipes de 3 à 6 personnes par session.

– 14h

– 15h15

– 16h30

– 17h45

– 19h

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

