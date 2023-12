Nature et prise de sons Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Nature et prise de sons Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 20 mars 2024, Albi. Nature et prise de sons Mercredi 20 mars 2024, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:30:00+01:00 Rencontre avec Félix Blume, artiste sonore et preneur de son naturaliste en lien avec la thématique « Nature sauvage » Ingénieur du son de formation, Félix Blume est un spécialiste de la prise de son naturaliste, un artiste sonore. Ses créations sonores et poétiques proposent de véritables paysages et développent nos imaginaires. Il a participé à de nombreux projets, notamment pour Arte Radio, et à des festivals dans le monde entier. Il a reçu notamment le Prix Pierre Schaeffer 2015 avec le fi lm documentaire Les cris de Mexico.

Grand voyageur, il a posé ses valises récemment dans la région et vient nous présenter son travail ainsi qu'une sélection de ses courts-métrages. En collaboration avec le GMEA, Centre National de Création musicale d'Albi-Tarn. Adultes / adolescents à partir de 12 ans. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

