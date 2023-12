L’ours brun Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 16 mars 2024, Albi.

L’ours brun Samedi 16 mars 2024, 14h30 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles

Biologie, écologie, conservation

Conférence en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Animée par Adrien Dérousseau de l’association Pays de l’Ours – Adet

Entre crainte et admiration, inquiétude et fascination, l’ours est entouré de mystères. Découvrez tous ses secrets dans une conférence ouverte et en dialogue avec le public par l’association Pays de l’Ours, créée en 1991, et qui joue un rôle pédagogique très important pour promouvoir son retour dans les Pyrénées.

De l’alimentation à la reproduction en passant par l’hibernation, l’adaptation de l’ours brun à son environnement est étonnante et porteuse pour chacun d’une meilleure connaissance de la nature sauvage qui nous entoure.

Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

© Pascal Paris