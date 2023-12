L’ours, un voisin méconnu Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 16 mars 2024, Albi.

L’ours, un voisin méconnu Samedi 16 mars 2024, 10h30 Médiathèque Pierre-Amalric

Atelier ludique animé par l’association Pays de l’Ours – Adet en lien avec la thématique « Nature sauvage »

De l’Asie à l’Amérique en passant par l’Europe, partons à la découverte des ours du monde et intéressons-nous de plus près à celui qui vit près de chez nous : l’ours brun.

Après s’être intéressé aux différentes espèces d’ours de la planète au travers d’activités ludiques et variées, l’ours brun dévoilera une à une ses facettes : mammifère, omnivore, plantigrade, hibernant…

Une découverte progressive qui permettra aux petits comme aux grands de mieux comprendre les habitudes et le comportement de cet animal emblématique des Pyrénées.

Selon la météo, l’atelier pourra se tenir en extérieur, prévoir des vêtements chauds

Pour les 5 / 13 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

© Pays de l’Ours – Adet