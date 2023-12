Tulalu Club Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Tulalu Club Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 13 mars 2024 15:00, Albi. Tulalu Club Mercredi 13 mars 2024, 16h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre Rencontre – Lectures ados Tu es passionné par les livres ? Tu aimes découvrir de nouveaux mondes, vivre des aventures inoubliables ? Alors rendez-vous au « Tulalu Club », un moment à ne pas manquer pour les ados amateurs de lecture. L’idée : partager ta passion avec d’autres jeunes ayant les mêmes intérêts. Le principe : échanger sur des lectures, à partir de livres sélectionnés ensemble. Pour cette première séance, viens faire part de tes goûts et choisir les futures lectures du club ! Adolescents à partir de 11 ans. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T16:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:45:00+01:00

2024-03-13T16:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:45:00+01:00 Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Code postal 81000 Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Latitude 43.923697 Longitude 2.142715 latitude longitude 43.923697;2.142715

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/