Scène ouverte Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 2 mars 2024 10:00, Albi.

Scène ouverte Samedi 2 mars 2024, 11h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

La scène ouverte, c’est l’occasion d’écouter un set de 20 minutes de l’invité musical d’honneur (sélectionné par avance) et ensuite c’est à vous de jouer : à vos instruments, partitions, il est temps de vous lancer et de prendre le micro !

C’est aussi l’occasion, lors de cette expérience immersive, d’explorer les fonds musicaux et les partitions de la médiathèque; que vous soyez un mélomane chevronné ou simplement curieux de découvrir de nouveaux sons.

Pour être le prochain invité d’honneur n’hésitez pas à candidater auprès du pôle arts de la médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 05 63 76 06 10.

Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:30:00+01:00

2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:30:00+01:00

musique