Le chansigne Mercredi 28 février 2024, 15h30 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Un art qui rapproche sourds et entendants

Atelier découverte avec la Compagnie Les Petites Mains – En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn

La compagnie « Les Petites Mains » vous propose de venir découvrir le chansigne, un art issu de la culture sourde qui fait chanter les mains et le corps. Au programme : petit échauffement corporel et rythmique, initiation au jeu corporel en langue des signes et apprentissage d’un petit chansigne. Venez découvrir comment les mots et les sons peuvent devenir des gestes et des images.

Tout public à partir de 10 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T15:30:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00

