Tarn La médiathèque d’Albi Pierre-Amalric et « L’exposition toutes bêtes » Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 24 février 2024 10:00, Albi. La médiathèque d’Albi Pierre-Amalric et « L’exposition toutes bêtes » Samedi 24 février 2024, 11h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Visite en langue des signes (LSF) avec l’association diXit81 Dans le cadre des services accessibilité au public, la médiathèque d’Albi Pierre-Amalric propose à la fois, une visite de ses différents espaces et de « L’exposition toutes bêtes » en langue des signes. Public sourd et malentendant à partir de 10 ans. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T11:00:00+01:00 – 2024-02-24T12:15:00+01:00

@Vincent Boutin

