Les chemins de l’exil ou l’histoire de l’immigration espagnole à Ranteil Jeudi 8 février 2024, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence – rencontre animée par Serge Conesa, auteur, historien amateur et Gérard Cathala, poète

À travers l’histoire de sa famille, Serge Conesa nous fait voyager du sud de l’Espagne, où sévit une grande misère ouvrière sous le règne d’Alphonse XIII et la dictature de Primo de Ribera, jusqu’aux usines de chaux et ciment de Ranteil à Albi. Ces espagnols, arrivés dans les années 1920, viennent grossir le rang des grévistes de 1936 qui occupent l’usine de Ranteil-Thermes. Venez découvrir l’histoire de Pedro et de sa famille qui ont quitté, comme tant d’autres, le bassin minier de La Union dans la région de Murcie pour venir définitivement s’établir en Albigeois. Gérard Cathala, avec ses talents de poète, lira des textes extraits du livre.

Possibilité à la fin de la rencontre de se procurer l’ouvrage « Le défi de la pierre. Mes ancêtres espagnols en terre albigeoise » de Serge Conesa.

Adultes / adolescents.

