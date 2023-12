Les dés sont jetés ! Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 2 février 2024 17:00, Albi.

Les dés sont jetés ! Vendredi 2 février 2024, 18h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Rencontre avec l’auteur de jeu Romaric Galonnier

Soirée jeux de société

Vous avez sûrement croisé ses jeux dans nos rayonnages (Yesss !, Profi ler, Red Panda, Moutown…) : des jeux familiaux et d’ambiance, accessibles à un large public. À l’occasion des 10 ans de sa première création, Casting, cet auteur prolifi que viendra nous faire tester ses jeux et échanger sur son travail. Son crédo : « créer de l’émotion parmi les joueurs, et ceci avec le minimum de règles possible ! »

Tout public à partir de 7 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

2024-02-02T18:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:00:00+01:00

