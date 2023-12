Dictée géante Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’Évènement: Albi

Dictée géante
Samedi 20 janvier 2024, 19h30
Médiathèque Pierre-Amalric Albi
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10
Spectacle participatif par la Clique Cie, avec Guillemette de La Vernhe et Guillaume Cuq

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 : le corps Pour ces Nuits de la lecture, sur le thème du « corps » venez vous immerger dans un océan de mots en participant à « la dictée géante » !… vous serez accompagnés du bon vieux Professeur François Froissard : triple champion du monde olympique du « 2550 mots à la minute » en 1967, 1978 et 2006 ainsi que de son acolyte, la directrice de l’établissement bien connu : « Les maux bleus », Olga Bradefer, qui se chargera quant à elle de la surveillance de l’épreuve et se fera un plaisir de vous corriger ! À vos stylos !!! Tout public à partir de 14 ans.

Deux niveaux de dictée – public familial.
Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue de Gaulle, 81000 Albi
05 63 76 06 10
Entrée libre et gratuite

