Ce que peut le corps Samedi 20 janvier 2024, 17h30 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

Balade – lecture dansée dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 : le corps

« Ce que peut un corps ? »

C’est la question que les petits et grands danseurs du Conservatoire et leurs professeurs, en groupe, duo ou solo exploreront, le temps d’une balade à la médiathèque, à l’occasion des Nuits de la lecture.

La danse s’invite dans les espaces au détour des rayonnages et des lectures, le mouvement prend corps au rythme des mots.

« Comment le corps se meut ? Le corps est la grande affaire de la danse, sa belle engeance. On ne peut rien y changer : tout humain est un corps. Ce dont la danse s’empare. Certains corps, sur un plateau, vous happent, quoiqu’ils fassent, vous mènent hors de vous-même. Ils ne disent rien, ils n’expriment pas forcément quelque chose de repérable. Ils sont présents. On s’en souvient longtemps » : extrait de Les 100 mots de la danse de Geisha Fontaine.

Avec Nathalie Auboiron, Katia Barizza, Caroline Sebille, Nathalie Foulquier et Patrice Paoli, professeurs de danse du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn et Jason Respilieux, danseur professionnel.

Tout public.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

2024-01-20T17:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:15:00+01:00

