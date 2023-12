Lectures poilues Médiathèque Pierre-Amalric Albi, 20 janvier 2024 15:00, Albi.

Lectures poilues Samedi 20 janvier 2024, 16h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Viens reprendre du poil de la bête !

Lectures dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 : le corps

L’hiver est bien installé. Viens te lover dans la tanière des bibliothécaires pour écouter sur un tapis tout doux des lectures toutes en fourrures, poils et cheveux… Pour être en accord avec la thématique, n’hésite pas à venir avec ton doudou le plus poilu et ton pilou pilou !

À partir de 4 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00

